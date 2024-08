Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Nad morzem niewykluczone są przelotne opady deszczu do 4 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.