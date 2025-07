Za nami tropikalna noc

Miniona noc była bardzo ciepła. W niektórych regionach temperatura nie spadła poniżej 20 stopni Celsjusza, co oznacza, że mieliśmy tam do czynienia z nocą tropikalną.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w nocy z poniedziałku na wtorek szczególnie ciepło było we wschodniej części kraju, gdzie wciąż zalegało zwrotnikowe powietrze. Dodatkowo utrzymujące się tam zachmurzenie frontowe ograniczyło wypromieniowanie ciepła, co przyczyniło się do wystąpienia tak zwanej nocy tropikalnej.