Nie wyrzucaj. Nakarm

Z roku na rok ludzi zmuszonych, by stanąć w kolejce po bezpłatny ciepły posiłek, jest coraz więcej. Przyczyny są różne, powód zawsze ten sam - głód. Jest też zupełnie inna rzeczywistość. Każdego roku w Polsce na śmietnik trafia 5 milionów ton jedzenia. Ta liczba niewiele mówi, dopóki nie zajrzymy do śmietników. Dokładnie dwa lata temu Magda Łucyan ruszyła do ogólnodostępnych śmietników przy kilku różnych supermarketach i zobaczyły tony wyrzuconego jedzenia. W tym roku, wraz z Sylwią Rosiewicz, wyruszyły sprawdzić czy sytuacja się zmieniła.