Macron "staje się Trumpem Europy". Jego słowa "dają Rosji do myślenia"

Prezydent Francji Emanuel Macron w rozmowie z "The Economist" ponownie nie wykluczył wysłania wojsk na Ukrainę. Zdaniem Marcina Wrony, korespondenta "Faktów" TVN i TVN24 BiS, Macron staje się "Trumpem Europy, osobą, która wygłasza kontrowersyjne sformułowania, mające na celu wywołanie reakcji szokowej". Upatruje w tym dwa powody. Jednym z nich jest wstrząśnięcie Europą, która "dość niemrawo budzi się od dwóch lat". - Ta wypowiedź daje Rosji do myślenia. Musi zgadywać, jakie są intencje Francji – dodał w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO Jacek Stawiski. W jego opinii, pozwolenie Rosji, żeby podporządkowała sobie Ukrainę, obnaża niekompetencje Zachodu, Europy. Nie uważa jednak, iż należałoby porównywać Macrona do Trumpa. Widzi ideologiczne różnice. - Skutek tego, co mówi Trump i Macron może być podobny, to może być terapia wstrząsowa - odpowiedział mu Wrona. Amerykański korespondent wspominał również o swoim wywiadzie z Jewgieniją Kara-Murzą, żoną rosyjskiego opozycjonisty Władimira Kara-Murzy, który w kwietniu 2023 roku został on skazany na 25 lat pozbawienia wolności, a następnie zamknięty w kolonii karnej na Syberii. – Powiedziała krótko: Putin był bezkarny przez tyle lat, że nauczył się jednego – nie spotka go żadna kara za to, co robi. Będzie szedł tak daleko, jak będzie chciał, jeżeli nie zostanie w konkretny sposób zatrzymany - mówił. Zdaniem Stawiskiego i Wrony takiego zamordyzmu w Rosji nie było od czasów stalinowskich.