Prezydent Andrzej Duda był na kolacji u Donalda Trumpa w słynnym Trump Tower. To jest spotkanie, które wywołało komentarze, troszkę kontrowersji - mówił Marcin Wrona w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO. Według niego "polskie władze powinny mieć kontakt i z jedną, i z drugą stroną amerykańskiej sceny politycznej". Jego zdaniem to "bardzo dobrze, że prezydent polski spotkał się z kandydatem republikanów w wyborach prezydenckich". - W krótkiej rozmowie prezydent Andrzej Duda mówił mi, że podczas tej rozmowy przedstawił swoje stanowisko dotyczące wojny w Ukrainie - wspomniał Wrona. Jak zaznaczył, "to dobrze, bo wiemy, jakie jest stanowisko Andrzeja Dudy, że on wspiera wsparcie Ukrainy na całej linii, a tutaj Donalda Trumpa trzeba przekonywać". - To ważne, że to robił Andrzej Duda, ponieważ Trump go lubi - dodał. W przekonaniu Jacka Stawiskiego "polskie władze mają obowiązek utrzymywania kontaktu z obydwoma stronami amerykańskiej sceny politycznej, zwłaszcza teraz, gdy wynik wyborów prezydenckich jest trudny do przewidzenia i znajdujemy się w bardzo trudnej fazie wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie". - Ameryka do uratowania Ukrainy, ale i do naszego bezpieczeństwa, jest niezbędna - wskazał. Zwrócił też uwagę, że "być może obóz Trumpa zdaje sobie sprawę, że porażka Ukrainy na froncie może dla niego obciążeniem w kampanii wyborczej".