"Prawomocny wyrok i jego realizacja to według prezydenta jest terror"

Prezydent Andrzej Duda mówił o "terrorze tak zwanej praworządności" odnosząc się do zatrzymania byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jego wypowiedź komentowali Agata Adamek, Piotr Kraśko oraz Radomir Wit w programie "W kuluarach" w TVN24. - Prawomocny wyrok i realizacja tego prawomocnego skazania to według prezydenta jest terror - powiedział Radomir Wit. Agata Adamek mówiła o wszczęciu przez prezydenta procedury ułaskawieniowej wobec Kamińskiego i Wąsika. - Gdyby mu chodziło o to, żeby panowie szybko wyszli z więzienia, to zastosowałby inną ścieżkę, która pozwoliłaby panom wyjść z więzienia już - stwierdziła Adamek. Dodała, że prezydent przerzucił odpowiedzialność na ministra sprawiedliwości. Piotr Kraśko przypomniał, że Andrzej Duda wydał skazanym posłom akt łaski w 2015 roku. - Nikt nigdy nie odbierał prezydentowi wydania aktu łaski, ale wtedy zrobił to w trakcie postępowania, po wyroku sądu pierwszej instancji, a przed wyrokiem sądu drugiej instancji. To są tematy, którymi powinniśmy się wszyscy zająć w państwie - powiedział Kraśko. Dziennikarze rozmawiali także o odwołaniu Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego, o zapowiedzianym spotkaniu prezydenta z premierem, a także o komisji ds. wyborów kopertowych, przed którą zeznawał Jarosław Gowin.