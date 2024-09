Nie nazywajcie nas "niegrzecznymi dziećmi"

Są bardzo ruchliwe, czasem zbyt impulsywne, mają kłopoty z koncentracją i relacjami z rówieśnikami - dzieci z ADHD, czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W ostatnich latach liczba zdiagnozowanych przypadków tej choroby wzrosła o prawie jedną czwartą - do 62 tys. rocznie. Ale polski system edukacji nadal nie jest przystosowany do ich potrzeb, a na opiekę nad dzieckiem ze stwierdzonym ADHD szkoła dostaje subwencję w wysokości... zero złotych.