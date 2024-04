Sprawa narodowa

W piątek 26 kwietnia Sejm ma głosować nad ustawą uznającą język śląski za język regionalny. Byłby to wtedy drugi - obok kaszubskiego - język regionalny w Polsce. Znajdujący się w Sejmie projekt ustawy nie przewiduje uznania Ślązaków za mniejszość narodową. Sankcjonuje natomiast język śląski jako język regionalny. Jeśli ustawa wejdzie w życie, oznaczałoby to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 proc. mieszkańców. Czym jest śląskość, kim są Ślązacy i dlaczego odrębność jest dla nich tak ważna? O tym reportaż Łukasza Karusty.

ZOBACZ TEŻ: Szczepan Twardoch "nie czuje się Polakiem", uważa też, że "przerażenie innością jest wpisane w stosunek do Ślązaków". Natomiast dla Zbigniewa Rokity, laureata Nagrody Literackiej Nike 2021, Ślązacy są "martwymi duszami", a "rządzący nie widzą potrzeby, żeby to zmieniać".