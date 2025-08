USA chcą wprowadzić kaucję w wysokości nawet 15 tysięcy dolarów za wjazd do kraju. Chodzi tu zarówno o wizy turystyczne, jak i biznesowe - podaje agencja Associated Press. Polacy nie muszą się martwić - zmiany nie będą ich dotyczyć.

Departament Stanu proponuje, by osoby ubiegające się o wizy biznesowe i turystyczne musiały wpłacić kaucję w wysokości do 15 tys. dolarów - podała AP.

USA. Nawet 15 tysięcy dolarów kaucji

W ogłoszeniu, które ma być we wtorek opublikowane w Rejestrze Federalnym, Departament Stanu poinformował o rozpoczęciu 12-miesięcznego programu pilotażowego zobowiązującego osoby z części krajów do wpłacenia kaucji w wysokości 5 tys., 10 tys. lub 15 tys. dolarów przy ubieganiu się o wizę - poinformowała agencja.

Lista krajów, których ma dotyczyć program, będzie opublikowana, gdy wejdzie on w życie. Obowiązek wpłacenia kaucji może być zniesiony po uwzględnieniu indywidualnych okoliczności wnioskującego.

Dla Polaków zmian nie będzie

Obowiązek nie będzie miał zastosowania do obywateli krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego, który umożliwia podróże służbowe lub turystyczne do USA do 90 dni bez konieczności posiadania wizy. Wśród 42 krajów objętych tym programem jest Polska.