"Powrót do plastiku". Trump zapowiada cofnięcie decyzji Bidena

W ubiegłym roku administracja Bidena zarządziła wycofanie plastiku jednorazowego użytku z działalności rządu federalnego w zakresie usług gastronomicznych, wydarzeń i opakowań do 2027 r. oraz ze wszystkich innych operacji federalnych do 2035 r. - podał "New York Times".

Działania administracji Bidena w sprawie plastiku

Eksplozja światowej produkcji tworzyw sztucznych w ostatnich dziesięcioleciach zwiększyła obawy demokratów co do możliwych konsekwencji dla klimatu.

Według szacunków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zużycie plastiku wzrosło czterokrotnie w ciągu ostatnich 30 lat do ponad 400 milionów ton rocznie. Eksperci szacują, że na całym świecie co minutę do oceanu trafia równowartość jednej śmieciarki plastiku. Recykling z trudem nadąża za zmianami: szacuje się, że tylko 9 procent odpadów z tworzyw sztucznych wytwarzanych na całym świecie jest poddawanych recyklingowi - podał "New York Times".