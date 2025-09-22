Miliony użytkowników i "tysiące miejsc pracy". Oto plan Trumpa

Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu poinformował w poniedziałek, że za działanie TikToka w USA będzie odpowiadać konsorcjum z większościowym udziałem amerykańskich firm. W tym tygodniu prezydent USA Donald Trump ma podpisać rozporządzenie wykonawcze w sprawie transakcji.

Przedstawiciel Białego Domu powiedział na briefingu poświęconym umowie, że pozwoli ona na dalsze i bezpieczne korzystanie z TikToka przez ponad 170 mln użytkowników w USA.

Umowa z Chinami

Umowa przewiduje, że za działania TikToka na terytorium USA będzie odpowiadać nowe konsorcjum firm z siedzibą w USA. Większość w konsorcjum będą stanowić amerykańscy inwestorzy, w tym koncern informatyczny Oracle i fundusz inwestycyjny Silver Lake. Oracle ma też odpowiadać za bezpieczeństwo TikToka. Aplikacja ma korzystać z kopii chińskiego algorytmu dotyczącego rekomendacji treści, jednak - jak zaznaczył przedstawiciel administracji - będzie on kontrolowany i przeszkolony przez amerykańskie konsorcjum.

Większość zarządu mają stanowić Amerykanie i wbrew wcześniejszym doniesieniom medialnym, nie będzie w nim zasiadać osoba wybrana przez rząd USA - zapowiedział.

Przedstawiciel Białego Domu podkreślił na briefingu, że dzięki umowie uratowane zostaną "tysiące miejsc pracy" i oszacował, że poskutkuje ona w najbliższych pięciu latach setkami miliardów dolarów w działalności gospodarczej.

Trump ma podpisać rozporządzenie

Przedstawiciel administracji powiadomił, że w tym tygodniu Trump podpisze rozporządzenie wykonawcze, w którym potwierdzi, że warunki umowy dotyczącej TikToka odpowiadają amerykańskiemu bezpieczeństwu narodowemu i są zgodne z prawem. Wydłuży też kolejną pauzę dotyczącą wstrzymania egzekwowania ustawy zakazującej działania TikToka w USA.

Przedstawiciel Białego Domu podkreślił, że Trump chce, by w konsorcjum byli reprezentowani "patriotyczni inwestorzy". Obecny właściciel aplikacji, ByteDance, ma posiadać mniej niż 20 proc. akcji.

- Czujemy się pewnie w sprawie tego, że Chiny zgodziły się na tę umowę - zapewnił przedstawiciel administracji. Amerykański rząd nie ma zaplanowanych kolejnych rozmów z chińską delegacją na ten temat.

15 września prezydent USA poinformował, że rozmowy handlowe z Chinami zaowocowały porozumieniem w sprawie przejęcia TikToka. W piątek, po rozmowie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, wyraził wdzięczność za zgodę na tę transakcję.

