Świąteczne przerwy, ferie i egzaminy. Oto kalendarz roku szkolnego 2025/2026

Nowy rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września. Z tej okazji przedstawiamy kalendarz wraz z najważniejszymi datami. Poniżej dowiesz się, kiedy wypadają dni wolne od szkoły, jakie są terminy ferii dla poszczególnych województw oraz kiedy rozpoczną się wakacje.

Termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego wynika z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego. Zapisano w nim: "W szkołach (...) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września".

Rok szkolny 2025/2026 - najważniejsze daty

Rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września, i potrwa do piątku, 26 czerwca. Maturzyści rok szkolny zakończą 24 kwietnia.

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową – na Boże Narodzenie - od 22 do 31 grudnia oraz wiosenną - na Wielkanoc – od 2 do 7 kwietnia.

Do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi do 8 dni w szkole podstawowej, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, aby wolne były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.

Ferie w trzech terminach

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w trzech terminach, a nie, jak dotychczas, w czterech. Na nowo określone zostały też grupy województw, w których ferie będą w tym samym terminie. Resort edukacji przekazał na początku roku, że zrobiono to "w związku z powtarzającymi się od kilku lat prośbami i wnioskami obywateli, a także wystąpieniami parlamentarzystów".

Od 19 stycznia do 1 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego - z woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego; od 16 lutego do 1 marca - z woj. podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

MEN wskazało, że kierowało się porównywalną łączną liczbą uczniów w poszczególnych grupach województw. Zaznaczyło, że nieco mniejsza liczba uczniów dotyczy grupy z woj. mazowieckim, które w opinii rodziców i organizacji turystycznych najliczniej korzysta z form wypoczynku zimowego.

"Zmiana w składzie dotychczasowych grup spowodowuje, że w niektórych sąsiadujących ze sobą województwach ferie będą trwały w tym samym terminie (co pozwoli zrealizować często zgłaszany postulat rodziców)" - przekazał resort.

Poinformował także, że w kolejnych latach zostanie zachowana zasada rotacji grup województw, tzn. grupa, która w 2026 r. będzie miała ferie w ostatnim terminie, w 2027 r. będzie je miała w pierwszym terminie itd.

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 11-13 maja: 11 maja będzie egzamin z języka polskiego, 12 maja - z matematyki, 13 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 8-10 czerwca.

Matury, w sesji głównej, przeprowadzone zostaną w dniach 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja.

Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

