Sprzedaż, biuletyn, obligacje. Najważniejsze wydarzenia tygodnia

22 września 2025, 6:37
Źródło:
PAP
Tusk: Polska trafiła do klubu państw bilionerów
Tusk: Polska trafiła do klubu państw bilionerówTVN24
wideo 2/5
Tusk: Polska trafiła do klubu państw bilionerówTVN24

W najbliższych dniach inwestorzy poznają dane o sprzedaży detalicznej i biuletyn statystyczny za sierpień. Następnie resort finansów przeprowadzi aukcję sprzedaży obligacji, a bank centralny powinien opublikować założenia polityki pieniężnej na 2026 rok. Rynek będzie też analizował decyzję agencji Moody's dotyczącą ratingu Polski.

W piątek wieczorem agencja Moody’s zmieniła perspektywę ratingową Polski ze stabilnej na negatywną, utrzymując jednocześnie długoterminowe ratingi na poziomie A2. Agencja wskazała, że decyzja o obniżeniu perspektywy odzwierciedla istotnie słabszą prognozę wskaźników fiskalnych i zadłużenia w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami.

To druga agencja, która zdecydowała się na obniżenie perspektywy ratingu Polski w ostatnim czasie - wcześniej taką samą decyzję podjął Fitch. Wśród czynników, które wpłynęły na zmianę perspektywy, agencja Fitch wskazała wówczas na pogarszającą się sytuację finansów publicznych, prognozowane, wysokie deficyty fiskalne, szybki wzrost długu i wyzwania polityczne w kraju.

Dane z gospodarki

Z danych makroekonomicznych na początku tygodnia uwagę rynku zwróci odczyt sprzedaży detalicznej, który będzie dopełnieniem opublikowanych w ubiegłym tygodniu sierpniowych danych. Z ankiety przeprowadzonej przez PAP Biznes wynika, że analitycy oczekują odczytu na poziomie +3,3 proc. rdr i -0,4 proc. mdm wobec +4,8 proc. rdr i +4,4 proc. mdm w lipcu.

Jak wskazują ekonomiści Santander BP, dotychczas opublikowane dane z polskiej gospodarki za sierpień okazały się w większości przypadków słabsze od oczekiwań.

"O ile spowolnienie dynamiki produkcji było zgodne z naszą prognozą i wynikało m.in. z mniejszej liczby dni roboczych, o tyle załamanie produkcji budowlano-montażowej rodzi wiele znaków zapytania o przyczyny takiego stanu. Nadal wierzymy, że kolejne miesiące powinny przynieść ożywienie w tym sektorze, wynikające z rosnącego wykorzystania środków z KPO" - napisali w raporcie ekonomiści.

"Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu spowolniło do 7,1 proc. rdr wobec 7,6 proc. w lipcu, co jest wynikiem poniżej oczekiwań i dotyczyło większości branż sektora. Zatrudnienie w sektorze firm spadło 0,8 proc. rdr, zgodnie z oczekiwaniami, równocześnie nadal bez oznak spodziewanego prędzej czy później ożywienia" - dodali.

We wtorek uwagę krajowych inwestorów zwróci publikacja biuletynu statystycznego GUS za sierpień, wraz z odczytem stopy bezrobocia za ten miesiąc. Według wstępnego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w ubiegłym miesiącu wzrosła do 5,5 proc. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej.

Przetarg obligacji

Na środę Ministerstwo Finansów zaplanowało przetarg sprzedaży obligacji skarbowych. W poniedziałek resort powinien opublikować szczegóły podaży. W miesięcznym planie MF informował, że na przetargu 10 września zaoferuje papiery za 6-11 mld zł.

W tym tygodniu Narodowy Bank Polski powinien opublikować założenia polityki pieniężnej na 2026 rok. W wykazie aktów oczekujących na publikację RCL podano, że nastąpi to najpóźniej 26 września.

Giełda

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w najbliższych dniach szereg spółek opublikuje swoje dane finansowe, w tym Grupa Kęty (poniedziałek), Bloober Team (wtorek), Murapol (środa), Creepy Jar, LPP, Pepco, Wielton (czwartek), Trans Polonia, Creotech (piątek).

Piątkową sesję WIG20 zakończył 0,24-proc. spadkiem na poziomie 2802,69 pkt. Analityk DM BOŚ Adam Stańczak ocenia, że istnieje ryzyko pogłębienia ostatnich korekt.

"W skali ubiegłego tygodnia indeks WIG20 zanotował stratę 1,19 proc., co oznacza złamanie serii zwyżek, które sygnalizowały gotowość rynku do budowania korekty po sierpniowej przecenie i przeszło 10-procentowej fali spadkowej. W szerszej perspektywie patrząc, rozliczenie pochodnej, jak i odliczenie wrześniowej decyzji Fed, wymuszają na rynku szukanie nowych elementów do budowy korekty ostatniej fali spadkowej" - napisał w komentarzu po piątkowej sesji analityk.

"Niestety, w bliskim otoczeniu widać raczej ryzyko pogłębienia ostatnich korekt, gdyż wzrosty na Wall Street nie owocują wzrostami w Europie. W zarysowanym układzie sił nadzieje rynku muszą lokować się w wynikach spółek za III kwartał i przekonaniu, iż powoli zbliża się IV kwartał, który zwykle owocuje presją wzrostową z giełd bazowych" - dodał.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Prezydent USA Donald Trump wskazał, że liderzy biznesu Lachlan Murdoch, Larry Ellison i Michael Dell będą amerykańskimi inwestorami w umowie umożliwiającej TikTokowi dalszą działalność w USA - podała Agencja Reutera.

Donald Trump powiedział, kto ma wziąć udział w transakcji z TikTokiem

Donald Trump powiedział, kto ma wziąć udział w transakcji z TikTokiem

22 września 2025, 7:11
Źródło:
Reuters, PAP

Na lotnisku w Brukseli PLL LOT odwołały trzy rejsy - przekazał rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Tamtejszy port lotniczy zmaga się z efektami cyberataku. Pasażerowie posiadający bilety na odwołane loty mogą liczyć na pomoc.

Odwołane loty z Brukseli do Warszawy

Odwołane loty z Brukseli do Warszawy

22 września 2025, 6:55
Źródło:
PAP

Gazprom wyprzedał udziały w Serbskim Przemyśle Naftowym (NIS) - podało Radio Wolna Europa. Największy serbski koncern naftowy znalazł się na liście podmiotów zagrożonych sankcjami USA, gdyż akcje posiadały w firmie Gazprom i Gazprom Nieft.

Ucieczka przed sankcjami. Gazprom sprzedaje udziały

Ucieczka przed sankcjami. Gazprom sprzedaje udziały

22 września 2025, 8:00
Źródło:
PAP

Rząd Indii oświadczył, że wprowadzenie nowej opłaty w wysokości 100 tysięcy dolarów dla osób ubiegających się o amerykańskie wizy pracownicze może mieć konsekwencje humanitarne i zakłócić życie wielu rodzin - poinformował portal stacji BBC.

Decyzja Trumpa ich zabolała najbardziej. "Konsekwencje humanitarne"

Decyzja Trumpa ich zabolała najbardziej. "Konsekwencje humanitarne"

21 września 2025, 15:29
Źródło:
BBC

Na aukcję domu Bonhams trafiło niepublikowane wcześniej nagranie wideo z koncertu Nirvany i Kurta Cobaina z 1990 roku. Materiał wyceniany jest na kwotę od 100 do 150 tysięcy dolarów. Licytacja potrwa do 25 września.

"Kultowy moment w historii muzyki". Wyjątkowe nagranie na aukcji

"Kultowy moment w historii muzyki". Wyjątkowe nagranie na aukcji

21 września 2025, 13:11
Źródło:
PAP

Sztuczna inteligencja (AI) może prowadzić do zaniku cennych umiejętności pracowników - ocenił doktor Piotr Gaczek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jak wyjaśnił, regularne delegowanie zadań na maszyny sprawia, że człowiek traci wprawę lub zapomina, jak je wykonywać.

"Alarmujący przykład". Ekspert o najpoważniejszych zagrożeniach dla pracowników

"Alarmujący przykład". Ekspert o najpoważniejszych zagrożeniach dla pracowników

21 września 2025, 14:19
Źródło:
PAP

Administracja Białego Domu wyjaśniła, że opłata 100 tysięcy dolarów za wizę pracowniczą ma charakter jednorazowy. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że nie dotyczy osób, które już posiadają wizy.

Wiza 100 razy droższa. Biały Dom tłumaczy

Wiza 100 razy droższa. Biały Dom tłumaczy

21 września 2025, 11:01
Źródło:
PAP

Dyrekcja lotniska w Brukseli poinformowała, że z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu połowa lotów zaplanowanych na niedzielę zostanie odwołana - podała Agencja Reutera.

Połowa lotów odwołana. Lotnisko prosi przewoźników

Połowa lotów odwołana. Lotnisko prosi przewoźników

21 września 2025, 9:13
Źródło:
PAP

Dwa największe banki w Polsce - PKO BP i Pekao - ostrzegają klientów przed utrudnieniami w niedzielę. Mogą wystąpić trudności z blikiem, aplikacją, przelewami czy wypłatą pieniędzy z bankomatu.

Dwa największe banki ostrzegają. "Nie skorzystasz z aplikacji"

Dwa największe banki ostrzegają. "Nie skorzystasz z aplikacji"

21 września 2025, 10:03
Źródło:
tvn24.pl

Agencja Moody's zasygnalizowała, że konflikt między rządem a prezydentem negatywnie wpływa na gospodarkę i stabilność kraju - ocenił główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. Z kolei Piotr Kuczyński z Domu Inwestycyjnego Xelion ostrzegł, że bez ograniczenia deficytu i długu publicznego Polsce grozi obniżka ratingu już w przyszłym roku.

"Agencja wysłała mocny sygnał do polityków"

"Agencja wysłała mocny sygnał do polityków"

21 września 2025, 12:02
Źródło:
PAP

W sobotnim losowaniu Lotto żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że we wtorek główna wygrana wyniesie sześć milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 20 września 2025 roku.

Kumulacja w Lotto rośnie

Kumulacja w Lotto rośnie

21 września 2025, 8:27
Źródło:
tvn24.pl

Donald Trump podpisał memorandum, które nakłada roczną opłatę w wysokości 100 tysięcy dolarów za wizę pracowniczą dla specjalistów. Prezydent USA zatwierdził także program "złotych kart", który pozwala na stały pobyt za milion dolarów.

100 razy droższe wizy. Donald Trump złożył podpis

100 razy droższe wizy. Donald Trump złożył podpis

20 września 2025, 12:15
Źródło:
PAP

Zamiast wprowadzać trwałe strefy tylko dla pieszych, władze Sztokholmu stawiają na tymczasowe projekty, które okresowo wyłączają ulice z ruchu pojazdów - pisze Politico. Skuteczność programu potwierdza rosnąca liczba ulic objętych ograniczeniami - z dwóch w 2015 roku do ponad czterdziestu tego lata.

Mieszkańcy na ten pomysł reagują oburzeniem. Ta stolica "przełamuje trend"

Mieszkańcy na ten pomysł reagują oburzeniem. Ta stolica "przełamuje trend"

20 września 2025, 15:33
Źródło:
Politico

Nad Jeziorem Żarnowieckim powstaje największy w Europie magazyn energii - przekazał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, podobne inwestycje w przyszłości przyczynią się do obniżek cen prądu.

Tusk: to największa tego typu inwestycja w Europie

Tusk: to największa tego typu inwestycja w Europie

20 września 2025, 13:13
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Nowe założenia w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) zaszkodzą gospodarce, obniżą skuteczność zbiórki i recyklingu odpadów oraz doprowadzą do podwyżek cen produktów - uważa Konfederacja Lewiatan.

Nowy plan rządu. Przedsiębiorcy ostrzegają

Nowy plan rządu. Przedsiębiorcy ostrzegają

20 września 2025, 14:41
Źródło:
PAP

Decyzja agencji Moody's o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla słabszą perspektywę wskaźników fiskalnych i długu publicznego w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami - wyjaśnił resort finansów.

Resort komentuje negatywną perspektywę ratingu Polski

Resort komentuje negatywną perspektywę ratingu Polski

20 września 2025, 11:09
Źródło:
PAP

37 procent wszystkich mieszkań w Chorwacji kupują obcokrajowcy. Według eksperta branży nieruchomości Boro Vujovicia najczęściej inwestują Niemcy, Austriacy i Słoweńcy, ale coraz częściej pojawiają się nabywcy z Polski.

Obcokrajowcy kupują coraz więcej. "Głównie za gotówkę"

Obcokrajowcy kupują coraz więcej. "Głównie za gotówkę"

20 września 2025, 9:06
Źródło:
PAP

Komisja Europejska zaproponowała państwom Unii Europejskiej 19. pakiet sankcji wobec Rosji. Wśród tych propozycji znajduje się między innymi całkowity zakaz transakcji dla rosyjskich banków, objęcie Rosnieftu i Gazprom Nieftu zakazem transakcji, całkowity zakaz importu rosyjskiego LNG od 1 stycznia 2027 roku oraz rozszerzone restrykcje wobec tak zwanej rosyjskiej floty cieni.

Banki, karty kredytowe, gaz, statki. KE: idziemy po rosyjskie pieniądze

Banki, karty kredytowe, gaz, statki. KE: idziemy po rosyjskie pieniądze

19 września 2025, 14:10
Źródło:
PAP