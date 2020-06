Ile osób wejdzie do siłowni? Wytyczne dla branży fitness

Limit osób ćwiczących w jednym czasie, przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni oraz odpowiednie rozstawienie sprzętów. To tylko niektóre wytyczne dotyczące działalności siłowni i klubów fitness w nowej rzeczywistości. Placówki wznowią działalność od 6 czerwca.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano wytyczne dla siłowni i klubów fitness.

Resort wskazał, że będą one miały obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Zgodnie z wytycznymi pracownicy mają zakrywać nos i usta oraz nosić rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. "Jeśli to niemożliwe (ćwiczenia siłowe) - maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami (minimum 2 metry)" - dodano.

Siłownie we Włoszech wznowiły działalność EPA/ETTORE FERRARI

Siłownie wznowią działalność

W siłowniach będzie obowiązywał limit osób - 1 klient na 10 metrów kwadratowych. Resort zalecił, by przy wejściu do obiektu oraz każdej sali (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń) pojawiła się informacja o maksymalnej liczbie ćwiczących.

Oddzielne komunikaty mają być skierowane również do osób z grup wysokiego ryzyka, czyli w wieku powyżej 60. roku życia lub cierpiących na choroby przewlekłe, w tym otyłość. MR zaleciło, by siłownie udostępniały informacje, w których powyższe osoby będą proszone o rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

Ponadto w siłowniach ma być utrzymany dystans społeczny. MR zaleciło, by odległość pomiędzy klientami i pracownikami siłowni wynosiła przynajmniej 2 metry. Zgodnie z wytycznymi na podłogach mają pojawić się strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.

Sprzęty do ćwiczeń również mają być ustawione w odpowiednich odległościach od siebie - przynajmniej 1,5 metra. Dodatkowo resort zaproponował, by wykluczyć z użytkowania sprzęt, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie. Nadzór nad przestrzeganiem tych zasad będzie sprawował personel klubu.

Ministerstwo zarekomendowało także ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.

Do dyspozycji samych klientów będzie płyn do dezynfekcji. "Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących" - czytamy.

Ministerstwo Rozwoju wskazało, że należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. "Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty" - podkreślił resort.

Co ważne - jak podkreśliło Ministerstwo Rozwoju - klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes