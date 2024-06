Wysokie wygrane w Eurojackpot i Lotto Plus. Podano, gdzie padły

Ta kolektura z pewnością należy do wyjątkowych punktów wśród grających, gdyż jest to już druga "szóstka" w Lotto Plus odnotowana właśnie pod tym adresem. Pierwsza z nich padła tam w lipcu 2018 roku.

Eurojackpot. Zasady gry

Lotto i Lotto Plus. Zasady gry

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.