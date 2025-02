Kultowe marki zamykają swoje sklepy. Przegrały z inflacją i fast fashion

W dokumentach upadłościowych dyrektor generalny Liberated Brands stwierdził, że do kłopotów finansowych firmy przyczyniły się czynniki takie jak wzrost stóp procentowych , inflacja , a także opóźnienia w łańcuchu dostaw. Część winy zrzucił również na rywali z branży fast fashion, którzy zapewniają klientom "tanie, szybkie i łatwe dostawy odzieży niskiej jakości".

"Liberated pracowało niestrudzenie przez ostatni rok, by popchnąć te kultowe marki do przodu, ale niestabilna gospodarka światowa oraz nowe nawyki zakupowe klientów związane z presją inflacyjną doprowadziły do ogromnych strat" - wyjaśniła firma w oświadczeniu.