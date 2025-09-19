Od piątku rośnie opłata za badanie techniczne auta

Od piątku obowiązują nowe, wyższe stawki za obowiązkowe okresowe badania techniczne pojazdów. W przypadku samochodów osobowych opłata wzrosła o 51 zł, do 149 zł. To pierwsza od ponad 20 lat podwyżka.

"Dotychczasowa wysokość opłat za badania techniczne w Polsce należała do jednych z najniższych w Europie. Urealnienie opłat za badania techniczne zostało dokonane w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług, począwszy od 2020 r., który został przyjęty za rok bazowy" - przekazało Ministerstwo Infrastruktury.

Opłata za badanie samochodu rośnie

Zmiana wysokości opłat, które były jednymi z najniższych w Europie, została przeprowadzona po ponad 20 latach i miała na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.

W podwyżce uwzględniono koszty wynagrodzeń diagnostów, utrzymania nieruchomości i mediów, bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami. Według MI nowe stawki zostały określone zostały tak, by odzwierciedlić realne koszty prowadzenia działalności diagnostycznej.

Wyższe stawki za badanie techniczne

Najważniejsza zmiana dotyczy samochodów osobowych – opłata za badanie techniczne wzrośnie o 51 zł i wyniesie 149 zł.

Przykładowe inne stawki opłat:

motocykl, ciągnik rolniczy – 94 zł ,

motorower – 76 zł ,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc od 3,5 t do 16 t – 234 zł ,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc powyżej 16 t – 269 z ł,

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna o dmc do 3,5 t – 119 z ł,

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) – dla samochodu osobowego w sumie 245 zł.

Badanie techniczne po nowemu Shutterstock

Inwestycje w stacjach diagnostycznych

Prezeska Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska mówiła niedawno, że urealnienie opłat za badania techniczne poprawi ich jakość i jest szansą na modernizację i zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych.

- Bardzo nam również zależy na podniesieniu prestiżu zawodu diagnosty i zachęceniu młodych ludzi do wyboru tej ścieżki kariery, bo nie mamy w tej chwili zmiany pokoleniowej w tym zawodzie - mówiła.

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP