Zakaz ruchu dla niektórych pojazdów

W niektórych godzinach dni weekendowych: od 21 czerwca do ostatniej niedzieli przed powrotem uczniów do szkół, w całym kraju obowiązuje zakaz ruchu pojazdów powyżej 12 ton (z wyłączeniem autobusów) - przypomina resort infrastruktury.

Zakaz obowiązuje: od godz. 18. do godz. 22. w piątki; od godz. 8. do godz. 14. w soboty oraz od godz. 8. do godz. 22. w niedziele.

Zakaz poruszania się pojazdów powyżej 12 ton obowiązuje również 15 sierpnia w godz. 8 - 22, a także 14 sierpnia od godziny 18. do godziny 22.

Pojazdy wyłączone z zakazu

Przypomniano, że zakazy nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii.

Zakazy nie dotyczą również pojazdów używanych: do przewozu lekarstw i środków medycznych, dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych, do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, do przewozu żywych zwierząt, w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym oraz przy budowie dróg a także ich utrzymaniu.

Resort dodał, że ograniczenia w ruchu nie obejmują również pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski. Dotyczy to też pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, a także pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski.

