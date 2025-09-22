Tąpnięcie na akcjach producenta aut. "Kolejny cios dla niemieckiego przemysłu"

Akcje Porsche spadły w poniedziałek najmocniej w historii po tym, jak producent samochodów luksusowych ograniczył swoje plany dotyczące pojazdów elektrycznych - informuje Bloomberg.

Jak wyjaśnia agencja, niemiecki producent odłożył na półkę planowany luksusowy SUV z napędem elektrycznym i zapowiedział dodanie kolejnych modeli z silnikami spalinowymi i hybrydowymi, aby wzmocnić swoje portfolio.

Porsche oczekuje obecnie, że jego marża zysku w 2025 roku nie przekroczy 2 proc., co stanowi spadek w porównaniu z wcześniej zakładanym przedziałem 5–7 proc. Według komunikatu zmiana strategii obniży zysk operacyjny Porsche nawet o 1,8 miliarda euro w tym roku.

W reakcji kurs akcji producenta spadł w poniedziałek o ponad 7 proc.

"Cios dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego"

"To kolejny cios dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, na którym ciążą wysokie koszty i niska sprzedaż" - wskazuje Bloomberg. Agencja zauważa, że niemieckie marki – podobnie jak ich europejscy konkurenci Stellantis i Renault – zmagają się z niższym niż oczekiwano popytem na pojazdy elektryczne, mimo że zainwestowali w nie miliardy euro.

Nabywcy samochodów "nie przywiązują dużej wagi do luksusowych samochodów elektrycznych" – powiedział Matthias Schmidt, niezależny analityk rynku motoryzacyjnego z okolic Hamburga, cytowany przez Bloomberga. - Porsche zdało sobie z tego sprawę i powraca do modeli z silnikami spalinowymi o wysokiej marży - stwierdził ekspert.

Jednocześnie częścią problemu są też trudności Porsche w Chinach, największym rynku motoryzacyjnym świata, gdzie wydatki na luksusowe produkty pozostają ograniczone, a lokalni producenci, na czele z BYD Co., dominują na rynku pojazdów elektrycznych. Firma jest również jedną z najbardziej dotkniętych cłami prezydenta Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, kluczowym eksportowym rynku Porsche.

Porsche Taycan Nikita Volodko / Shutterstock

Wezwanie do rezygnacji prezesa

Informacje dotyczące Porsche coraz bardziej uderzają w głównego właściciela. W poniedziałek mocno straciły na wartości (7,5 proc.) akcje Volkswagena, który posiada 75,4 proc. udziałów w producencie aut luksusowych.

Problemy w Porsche i Volkswagenie skłoniły akcjonariuszy i związki zawodowe do wezwania Olivera Blume'a do zakończenia pełnienia funkcji prezesa obu firm.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: Bloomberg, Reuters