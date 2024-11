Zatrzymanie prawa jazdy za prędkość poza terenem zabudowanym

- Planujemy wprowadzić przepis, że każdemu kierowcy, który ma zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami, który zostanie zatrzymany do kontroli i zostanie stwierdzony ten zakaz, zostanie mu zatrzymane prawo jazdy na stałe - mówił w październiku w Sejmie szef MI Dariusz Klimczak.

Dodał, że "według dzisiejszych przepisów jest możliwość wydłużenia zatrzymania uprawnień do sześciu miesięcy i dopiero za następnym razem, kiedy kierowca się nie stosuje (do przepisów - red.), zatrzymanie prawa jazdy". - Uważam, że takich sygnałów ostrzegawczych nie powinno być. Jeżeli ktoś łamie ten zakaz, powinno być zatrzymane prawo jazdy na stałe - stwierdził.

Prawo jazdy od 17. roku życia

Kolejna ważna modyfikacja ma dotyczyć umożliwienia uzyskania prawa jazdy kat. B osobom, które ukończyły 17 lat. Nie jest to nowa regulacja, a powrót do tej, która przestała obowiązywać przeszło 20 lat temu. Możliwość zrobienia prawa jazdy w Polsce w wieku 17 lat obowiązywała do 2002 roku. Po nowelizacji, aż do chwili obecnej, obowiązuje wiek 18 lat.