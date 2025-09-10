Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów

10 września 2025, 8:56
Źródło:
PAP
Jak chronić się przed słońcem
Jak chronić się przed słońcemtvn24
wideo 2/5
Jak chronić się przed słońcem?

Naukowcy z Singapuru opracowali pierwszy na świecie filtr słoneczny stworzony na bazie pyłku kwiatów kamelii. Eksperymenty wykazały, że preparat jest równie skuteczny, jak dostępne w sprzedaży kremy z filtrem UV. Jednak w przeciwieństwie do nich nie jest szkodliwy dla środowiska.

PogodaDługoterminowaWeekend

Zadaniem kremów z filtrem jest pochłanianie lub odbijanie promieniowania UV. Długotrwałe narażenie skóry na ultrafiolet może prowadzić do problemów skórnych, takich jak oparzenia słoneczne i rak skóry. Jednak wiele z dostępnych preparatów zawiera drobinki minerałów, na przykład dwutlenek tytanu (TiO2) i tlenek cynku (ZnO), które są szkodliwe dla organizmów morskich, zwłaszcza koralowców. Eksperci szacują, że każdego roku od 6 tysięcy do 14 tysięcy ton kremów przeciwsłonecznych trafia do oceanu, ponieważ są zmywane z ludzkiej skóry w morzu albo dopływają do niego wraz ze ściekami.

Na początku września naukowcy z Nanyang Technical University (NTU) w Singapurze opracowali pierwszy na świecie filtr przeciwsłoneczny na bazie pyłku, pochodzącego z kwiatów kamelii. Według twórców preparat ma podobne właściwości jak kremy z filtrem, ale w przeciwieństwie do nich nie jest szkodliwy dla środowiska. Wyniki badań opublikowano na łamach "Advanced Functional Materials".

"Naturalnie odporny na promieniowanie UV"

Jak opisują naukowcy, pyłek roślin jest pokryty substancją zwaną sporopoleniną - jednym z najtwardszych naturalnych biopolimerów - która chroni materiał genetyczny. Sporopolenina jest tak wytrzymała, że została znaleziona w skamieniałościach sprzed milionów lat. Eksperymenty przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że mikrożele z pyłku kamelii i słonecznika blokowały promieniowanie UV równie skutecznie, jak dostępne w sprzedaży filtry przeciwsłoneczne i zmniejszały uszkodzenia komórek skóry oraz stany zapalne, przy czym pyłek kamelii dawał lepsze wyniki. Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej (SPF) wyniósł około 30, co oznacza, że pyłkowy filtr blokuje około 97 proc. promieniowania UV.

- Wiemy, że pyłek jest naturalnie odporny na promieniowanie UV, ponieważ jego otoczka musi chronić jego wnętrze przed trudnymi warunkami środowiskowymi, w tym przed światłem słonecznym -  powiedział profesor Cho Nam-Joon, kierownik Katedry Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej w NTU w Singapurze.

Krem przeciwsłoneczny na bazie pyłku wykazał również zdolność do obniżania temperatury powierzchni skóry w obecności symulowanego światła słonecznego. Mikrożel regulował temperaturę skóry skuteczniej niż krem przeciwsłoneczny, utrzymując ją o pięć stopni Celsjusza niższą przez 20 minut. Zdaniem twórców, efekt chłodzenia przypisuje się temu, że pyłek pochłania mniej energii w zakresie od światła widzialnego do bliskiej podczerwieni.

Kwiat kamelii (zdjęcie poglądowe)Gerrit Lammers/Shutterstock

Bezpieczny dla środowiska

Pozytywne rezultaty przyniosły także testy szkodliwości dla środowiska. Tradycyjne filtry przeciwsłoneczne, oparte na tlenkach cynku i tytanu, powodowały blaknięcie koralowców w ciągu zaledwie dwóch dni, co prowadziło do ich obumarcia szóstego dnia. Tymczasem krem przeciwsłoneczny na bazie pyłku nie miał negatywnego wpływu na koralowce, które pozostały zdrowe nawet do 60 dni trwania obserwacji.

Ponadto wytworzenie nowego preparatu wykorzystuje opatentowany proces oparty na wodzie, który nie wymaga agresywnych chemikaliów ani wysokiej temperatury. Polega na usunięciu zawartości osłonki pyłku i przekształceniu jej w mikrożel podobny do stosowanego w produktach do pielęgnacji skóry.

- Pyłek jest powszechnie dostępny i często spożywany ze względu na jego korzyści zdrowotne - podkreślił profesor Cho Nam-Joon.

Po nałożeniu warstwa mikrożelu ma zaledwie grubość mikronów – równą grubości ludzkiego włosa.

Autorka/Autor:fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ekaterina_Klishevnik/Shutterstock

Badania naukoweciekawostki
Pozostałe wiadomości

Pogoda na dziś. Środa 10.09 w większości regionów zapowiada się pogodnie i spokojnie, tylko miejscami może popadać i zagrzmieć. Więcej chmur napłynie nad Polskę pod wieczór. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - środa, 10.09. Aura w wielu miejscach dopisze

Pogoda na dziś - środa, 10.09. Aura w wielu miejscach dopisze

10 września 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Z komunikatu wynika, że w środę w części kraju mogą pojawić się ulewy. Z kolei pod koniec tygodnia może zagrzmieć w wielu miejscach. Sprawdź szczegóły.

Ulewy, burze. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Ulewy, burze. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

10 września 2025, 7:12
Źródło:
IMGW

Prognoza długoterminowa IMGW na nadchodzące miesiące. Co przyniesie nam jesień i początek zimy? Sprawdź najnowsze prognozy na październik, listopad i grudzień 2025 oraz styczeń 2026 roku.

Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

9 września 2025, 14:36
Źródło:
IMGW

Sygnał GRB 250702B wywołał zdumienie wśród astronomów. Zarejestrowany na początku lipca tego roku wybuch promieniowania gamma trwał od 100 do 1000 razy dłużej niż większość tego typu zjawisk. Co więcej, powtórzył się kilkukrotnie, co nigdy wcześniej nie zostało zaobserwowane.

Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku

Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku

9 września 2025, 18:03
Źródło:
PAP, ESO

Niecodzienny gość zaskoczył mieszkańców Utrechtu. W miejskich kanałach pojawiła się foka, która przyciągnęła tłumy zaciekawionych osób.

"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"

"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"

9 września 2025, 22:03
Źródło:
Enex

Przez zachodnie Niemcy przeszły silne ulewy, które zalały drogi i budynki. Niektórzy mieszkańcy byli zmuszeni opuścić swoje domy.

Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta

Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta

9 września 2025, 17:41
Źródło:
Bild, fr.de

W środę czeka nas ciepły i przeważnie pogodny dzień. Prognozy wskazują jednak, że taka aura nie utrzyma się długo. Do Polski powrócą ciągłe i lokalnie intensywne opady deszczu, miejscami temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza.

Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?

Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?

9 września 2025, 16:12
Źródło:
tvnmeteo.pl

Noc z poniedziałku na wtorek była trudna dla mieszkańców południowego Luksemburga. Zmagano się z intensywnymi opadami, które zmieniły ulice w rwące potoki. Strażacy przeprowadzili setki interwencji, obowiązywały pogodowe alarmy najwyższego stopnia.

Woda porywała auta, te lądowały w ogrodach

Woda porywała auta, te lądowały w ogrodach

9 września 2025, 13:39
Źródło:
ENEX, Infos.rtl.lu

Gwałtowna burza przeszła przez hiszpańską prowincję Alicante. Wiatr był tak silny, że wyrywał drzewa z korzeniami. Porywy sięgały 100 kilometrów na godzinę.

Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa

Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa

9 września 2025, 12:17
Źródło:
ENEX, laverdad.es, lasprovincias.es

Ważący około 140 kilogramów dzik roztrzaskał szybę i wdarł się do domu położonego w hrabstwie Lee na Florydzie. Jak poinformowali policjanci, zwierzę wpadło w szał i siało spustoszenie.

Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie

Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie

9 września 2025, 10:46
Źródło:
13abc.com,WFTX

Burze przetoczyły się w poniedziałek przez Polskę. W związku z trudną sytuacją pogodową strażacy interweniowali ponad 400 razy. Ich działania polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi i wypompowywaniu wody z zalanych terenów. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Małopolsce.

"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji

"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji

8 września 2025, 17:09
Aktualizacja: 9 września 2025, 7:29
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl, powiatsuski24.pl, TVN24

Trzęsienie ziemi odnotowano we wtorek tuż po północy w pobliżu greckiej wyspy Eubea. Miało magnitudę 5,2. Wstrząsy odczuwalne były w Atenach.

Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

9 września 2025, 8:25
Źródło:
USGS, ekathimerini.com, greekreporter.com, Reuters

Lej kondensacyjny został zaobserwowany w Marklowicach (woj. śląskie) podczas poniedziałkowej burzy. Nie była to jednak typowa trąba powietrzna, tworząca się wysoko nad naszymi głowami.

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

8 września 2025, 22:02
Źródło:
Polscy Łowcy Burz, tvnmeteo.pl

Owady masowo giną nie tylko w miejscach zamieszkanych przez ludzi. Badając niemal nietknięte przez człowieka łąki w Kolorado, amerykański naukowiec odkrył, że liczebność insektów także drastycznie spada. Zasugerował, co może być tego przyczyną.

Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

9 września 2025, 8:49
Źródło:
phys.org, ESA Journals

Pies policyjny, który wabił się Archer, zmarł w nagrzanym radiowozie. - Można było uniknąć tej tragedii - powiedział Reed Mahuna, tymczasowy komendant Hawajskiego Departamentu Policji.

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

8 września 2025, 18:54
Źródło:
Hawaiʻi Police Department, WSAW

W poniedziałek w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Jak poinformowała straż pożarna, przypuszczalną przyczyną było trafienie piorunem.

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

8 września 2025, 14:59
Źródło:
KM PSP Dąbrowa Górnicza, tvnmeteo.pl

Zapora położona w południowej części Meksyku przekroczyła swoją maksymalną pojemność. Z powodu zagrożenia powodzią władze zarządziły ewakuację mieszkańców okolicznych terenów.

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

8 września 2025, 13:02
Źródło:
Reuters, elimparcial.com

Prawie 30 stopni Celsjusza wskażą termometry na południu Polski. Czego jeszcze spodziewać się w kolejnych 16 dniach w pogodzie? Autorską prognozę długoterminową na najbliższy czas przygotował nasz synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski. Sprawdź, czego się spodziewać.

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

7 września 2025, 12:45
Źródło:
tvnmeteo.pl

Do wschodniego wybrzeża Azji dotarła burza tropikalna Tapah, która przyniosła silny wiatr i ulewy. W chińskiej prowincji Guangdong ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób, a w Hongkongu zamknięto szkoły i wstrzymano większość transportu publicznego.

Burza tropikalna uderzyła. Ewakuacje, paraliż komunikacyjny

Burza tropikalna uderzyła. Ewakuacje, paraliż komunikacyjny

8 września 2025, 12:08
Źródło:
Reuters, Xinhua

Hipopotam na jeziorze Buyo w Wybrzeżu Kości Słoniowej zaatakował łódź, doprowadzając do jej zatopienia. Na pokładzie znajdowały się kobiety i dzieci. Większość pasażerów utonęła.

Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło

Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło

8 września 2025, 10:57
Źródło:
PAP, CBS News

W niedzielę mogliśmy podziwiać wyjątkowe zjawisko astronomiczne - zaćmienie Księżyca. Było ono widoczne w Polsce. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Srebrny Glob? Nie, czerwony

Srebrny Glob? Nie, czerwony

7 września 2025, 19:31
Aktualizacja: 8 września 2025, 7:16
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Niedźwiedź Okan z tureckiego ogrodu zoologicznego stał się bohaterem Internetu po tym, jak trafił do szpitala weterynaryjnego po najedzeniu się owoców. Zwierzę przeszło szczegółowe badania, które wykluczyły poważne problemy zdrowotne. Obecnie Okan czuje się dobrze, a opiekunowie ściśle kontrolują jego dietę, by zapobiec kolejnym problemom żołądkowym.

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

7 września 2025, 16:08
Źródło:
CNN

Surfer zginął na plaży w Sydney po ataku rekina. Mężczyzna został pogryziony przez zwierzę około 100 metrów od brzegu. Trwają poszukiwania osobnika, który miał spowodować wypadek. To drugi śmiertelny atak rekina w tym rejonie od ponad 60 lat.

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

7 września 2025, 14:59
Źródło:
CNN

Nad Kołobrzegiem pojawił się lej kondensacyjny. Zjawisko było widoczne przez kilka minut i uchwycono je na zdjęciach, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

7 września 2025, 11:49
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24

Uszanki opanowały plażę San Carlos położoną w kalifornijskim mieście Monterey. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzętom, jak i odwiedzającym, zdecydowano o zamknięciu miejsca.

Uszanki opanowały popularną plażę

Uszanki opanowały popularną plażę

7 września 2025, 8:11
Źródło:
ENEX, ksbw.com

Chińscy naukowcy stworzyli rośliny, które są w stanie ładować się światłem słonecznym i świecić w ciemności przez kilka godzin. Badacze uważają, że mogą one w przyszłości zastąpić małe lampki ogrodowe.

Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami

Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami

6 września 2025, 20:20
Źródło:
sciencedaily.com, CNN

W południowej Kalifornii wybuchł potężny pożar. Nazwano go Pyrite Fire. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, przez co władze podjęły decyzję o ewakuacji części mieszkańców.

Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację

Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację

6 września 2025, 16:51
Źródło:
Los Angeles Times, CBS News

Monsunowe ulewy spowodowały powodzie w północnych Indiach, które w ostatnich dniach zabiły kilkadziesiąt osób. Władze były zmuszone relokować tysiące mieszkańców, a wielu lokalnych rolników straciło plony i dobytek życia.

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

6 września 2025, 13:15
Źródło:
The Guardian, The Hindu, Reuters