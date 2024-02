"Nigdy nie widziałem takiej liczby ofiar wśród ludności cywilnej"

Wszystkie szpitale w Gazie są przeciążone - relacjonował Aldo Rodriguez (chirurg wyjeżdżający do stref konfliktu z Lekarzami bez Granic) w wywiadzie dla TVN24 BIS. - Ludzie są tam wszędzie. Pacjenci, krewni, oraz ludzie, którzy myślą, że taki szpital jest miejscem bezpiecznym - mówił lekarz. Jak dodał, ludzie "w szpitalach mieszkają jako uchodźcy", a ich liczba jest tak duża, że "nie da się przejść przez korytarze". Dr Rodriguez wyznał, że jest wiele sytuacji, gdzie jedynym ocalałym w rodzinie jest dziecko. - Takie dzieci nie mają żadnych krewnych, żadnego domu, do którego może wrócić - powiedział. Przyznał, że "nigdy nie widział takiej liczby ofiar wśród ludności cywilnej". - Wszyscy pacjenci, którzy przybywali do naszego szpitala, to byli cywile - mówił chirurg. - To podstawowa rzecz, która odróżnia ten konflikt od innych. Liczba ofiar wśród ludności cywilnej, wśród dzieci - dodał. Opowiadał także o innych problemach cywilów w Strefie Gazy, podkreślając m.in. brak wody pitnej, elektryczności i utrudnionym dostępie do żywności. - Jest to masakra z uwagi na bomby i dehumanizację warunków życia tych ludzi, którzy nie są ofiarami bezpośrednimi bombardowań - mówił dr Rodriguez.