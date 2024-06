Do kiedy będzie kapitanem? "Lewy": powiem to po raz pierwszy

Najlepszy piłkarz w historii Polski Robert Lewandowski w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" mówił dużo o swoim życiu prywatnym, w tym o najtrudniejszym pytaniu, jakie usłyszał od córki, oraz o atmosferze w polskiej reprezentacji przed Euro 2024. Napastnik FC Barcelona podkreślił, jak ważne jest dla niego wsparcie rodziny. - Zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie rozumie specyfiki bycia na najwyższym poziomie i tego, jak ważne jest wsparcie od tych najbliższych, bo tylko ich grono zdaje sobie sprawę, przez co przechodzimy i jaką presję doświadczamy każdego dnia. To jest niezwykłe wyzwanie. Na końcu jesteśmy ludźmi – powiedział Lewandowski. Przyznał, że nie ma problemów z taneczną pasją swojej żony, Anny, ani z samym tańcem. - Sam zacząłem tańczyć, lubię go i od wielu lat na parkiecie potrafiłem tańczyć. Kultura Hiszpanów jest inna. Jak mieszka się w Polsce i nie ma się wiedzy i obycia, to patrzy się na to zero-jedynkowo. Nie jesteśmy narodem wyluzowanym - stwierdził Lewandowski. Pytany o to, jakim jest tatą, "Lewy" przyznał, że stara się być bardziej wymagający.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik rekomendowała książkę "Cień wiatru" Carlosa Ruiz Zafóna, a Robert Lewandowski "Open. Autobiografia tenisisty" Andre’a Agassiego.

W #TalentAktywność to #przyszłość gościem była Julia Kamińska.

Pierwszą część rozmowy z Robertem Lewandowskim można było obejrzeć w środę w programie "Kropka nad i" w TVN24. Ciąg dalszy - od 21 minuty i 40 sekundy - dostępny tylko w programie "Monika Olejnik. Otwarcie".