Onkologia. Dwa światy

Prezydent Andrzej Duda wysłał do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, a my prześwietlamy, jak działa system opieki nad chorymi na raka. Dwóch Polaków, dwóch lekarzy onkologów i dwa kraje, w których ich brakuje, ale na tym podobieństwa się kończą. Paulina Tomanek spędziła jeden dzień pracy z chirurgiem onkologiem w Polsce i z jego kolegą po fachu, pracującym w niemieckim szpitalu, by od wewnątrz zobaczyć i pokazać, że mimo tego samego problemu, Polskę i Niemcy dzieli przepaść pod względem komfortu pracy lekarzy i bezpieczeństwa pacjentów.