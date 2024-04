Siła śledztwa

Kiedy Antonii Macierewicz i jego podkomisja smoleńska urządzali kolejne medialne show, przekonując, że w Smoleńsku doszło do zamachu, oni pracowali po cichu. Od 2017 roku nie tylko nie udzielili żadnego wywiadu, ale nawet nie zorganizowali żadnej konferencji prasowej. Mowa o prokuratorach z Zespołu Śledczego nr 1, powołanego przez ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę do wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Po prawie 7 latach milczenia jego szef, prokurator Krzysztof Schwartz zgodził się na rozmowę z reporterem "Czarno na białym" Piotrem Świerczkiem. I ujawnił, iż biegli nie znaleźli żadnych dowodów, że na pokładzie samolotu doszło do wybuchu. Co ciekawe Antoni Macierewicz, posługując się częścią materiałów prokuratury publicznie, podczas prezentacji swojego raportu, przekonywał, że do wybuchu doszło. Takich sprzeczności jest więcej.