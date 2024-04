Bada przyczyny katastrofy smoleńskiej. "Polskie piekiełko niestety w interpretacji materiału jest porażające"

Tylko w TVN24 GO | Nasi biegli nie potwierdzili, że doszło do wybuchu - mówił Piotrowi Świerczkowi w pierwszym od 7 lat wywiadzie szef Zespołu Śledczego nr 1, powołanego do zbadania przyczyn katastrofy w Smoleńsku. Krzysztof Schwartz wspomniał, że "podkomisja zgubiła i zniszczyła wypożyczone od prokuratury dowody". - Są zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - dodał. Jak podkreślił, "zwrócono tylko trzy", ale nie było pewności, czy to są wypożyczone dowody. Schwartz przyznał również, że członkowie podkomisji "raport NIAR mają ze stron TVN".