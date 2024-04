Od kilkunastu tygodni całą Polskę zalewa fala rolniczych strajków. Na autostradach, drogach lokalnych i w miastach organizowane są blokady. Pretekstem do protestów stał się Zielony Ład, czyli strategia Unii Europejskiej zakładająca odejście od emisji zanieczyszczeń do 2050 roku. Częścią tej strategii jest także rolnictwo i było to wiadomo od czterech lat. Jednak rząd PiS, jak mówią rozmówcy Arkadiusza Wierzuka, zaniedbał politykę informacyjną przygotowującą rolników na zmiany, a pieniądze, które mogły posłużyć na modernizację polskiego rolnictwa, wolał przekazywać w formie dotacji prosto do kieszeni rolników. Kto i dlaczego boi się Zielonego Ładu i czy faktycznie jest się czego bać?