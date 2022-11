Do spółki z PiS. Finansowe plecy

Ponad czterysta tysięcy złotych wpłaciły w 2019 roku osoby zatrudnione w zależnych od rządu spółkach i państwowych instytucjach na kampanię wiceprezesa PiS Joachima Brudzińskiego do Parlamentu Europejskiego. Wpłaty od tych osób stanowiły aż 83 procent wszystkich wpływów na kampanię tego kandydata na europosła. Wielkość i proporcje wpłat to ustalenia reporterów portalu tvn24.pl i "Czarno na białym" TVN24. Grzegorz Łakomski i Dariusz Kubik próbują znaleźć odpowiedź na pytania o dobrowolność wpłat, o możliwe konflikty interesów i wreszcie o to, czy przy takim systemie wpłat wybory były równe. Bo takie być powinny.