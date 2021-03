Likwidacja OFE. Co wybrać - IKE czy ZUS?

Przed tym dylematem stanie 15 milionów Polaków. Po likwidacji OFE będą dla nas dwie drogi - pieniądze mogą trafić na Indywidulane Konta Emerytalne, od razu pomniejszone o 15 proc., nazwane opłatą przekształceniową, albo do ZUS. W przypadku drugiej możliwości – jak wskazuje Rafał Bogusławski z analizy.pl - nie ma opłaty przekształceniowej, ale prawdopodobnie zapłacimy podatek dochodowy. – IKE, które preferuje rząd, jest bardziej ryzykowne niż przesunięcie środków do ZUS-u. Natomiast jeżeli przesuniemy środki do ZUS, stracimy możliwość ich dziedziczenia – dodaje w programie "Byk i Niedźwiedź". W rozmowie z Janem Niedziałkiem wyjaśnił też, jakie są inne korzyści i ryzyka płynące z IKE i ZUS. Następnie o inflacji i o tym, jak ceny mogą rosnąć w przyszłości Mateusz Walczak rozmawiał z Ignacym Morawskim, głównym ekonomistą "Pulsu Biznesu".