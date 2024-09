"Choroba mnie zmieniła". Odzyskały życie, choć wcześniej rak odebrał im dzieciństwo

Kinga, Zuzia, Ada i Aniela. Cztery dziewczyny, które pokonały raka. W 2021 roku były bohaterkami materiału z cyklu "Blizny". Reporterka "Faktów" TVN Ada Otręba odwiedziła je wtedy na oddziale onkologicznym, gdzie - wspierane przez rodziców - walczyły z chorobą. Dziś wszystkie są zdrowe i tym razem to one odwiedziły nas. W emocjonalnej rozmowie opowiadają o tym, jak odzyskały życie, choć wcześniej rak odebrał im dzieciństwo. Jak radzą sobie z traumą, jak wracają do normalności, do szkoły, do przyjaciół? Jak ich ciała podnoszą się po chemioterapii?Ta rozmowa - choć zaczyna się od choroby i smutku - jest w istocie rozmową o zdrowieniu i o odnajdywaniu szczęścia w każdym kolejnym dniu. O marzeniach i nadziei.

