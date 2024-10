J. Szpilka: nie przekonamy J.K. Rowling czy Przemysława Czarnka, że zasługujemy na obecność w świecie

Będąc osobą trans bardzo łatwo jest popaść w pozycje obronne. Mamy dobre powody, żeby się bać, żeby czuć się zaszczutymi, zagrożonymi - mówiła J. Szpilka, kulturoznawczyni, literaturoznawczyni, autorka książki "Gorset, wstyd i kocie uszka". Gościni Piotra Jaconia w programie "Bez polityki" w TVN24 GO przyznała, że często czyta komentarze w internecie na swój temat. - Te wszystkie wywody na temat tego, jak jestem potwornie zboczoną i perwersyjną osobą, która powinna siedzieć w domu, nie odzywać się i najlepiej zniknąć. Nikt nie odnosi się do tego, co piszę, a wszyscy odnoszą się do mojej moralności - stwierdziła J. Szpilka. Odniosła się także do wypowiedzi Donalda Trumpa i Jarosława Kaczyńskiego dotyczących osób trans. - To jest stara polityczna technika "dziel i rządź". Jedną z najgroźniejszych rzeczy, które się wydarzają w obrębie politycznej debaty o osobach trans, jest izolowanie nas od innych grup. To, co robią prawicowi politycy, to jest próba wbicia klina, rozbijania solidarności społecznej - oceniła J. Szpilka.