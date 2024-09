Zalewski: nie byłem gotowy, żeby się zmierzyć z żałobą. Wiedziałem, że to mnie zniszczy

Minęło wiele lat, zanim uporałem się że śmiercią mamy na tyle, żeby móc się tym podzielić z innymi - mówił w programie "Bez polityki" w TVN24 GO Krzysztof Zalewski. W rozmowie z Piotrem Jaconiem artysta podkreślał, że w swojej muzyce stara się być maksymalnie szczery, dzielić się swoimi emocjami. - To jest na pewno terapeutyczne. Dzięki temu, że mogę podzielić się tym z większą ilością ludzi, to jestem w stanie tę żałobę przeżyć - Przyznał jednak, że nie wie, czy podczas koncertów będzie w stanie śpiewać piosenkę "Mamo", która znalazła się na nowej płycie "ZGŁOWY". Artysta opowiedział również o swojej walce z uzależnieniem od alkoholu, z którego wyszedł dzięki muzyce.