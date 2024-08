Natalia Niemen: wielu mi zarzuca, że jestem zbyt prawdziwa

Gościnią programu "Bez polityki" w TVN24 GO była malarka, piosenkarka, poetka Natalia Niemen. W rozmowie z Piotrem Jaconiem artystka opowiadała między innymi o swoich relacjach z rodzicami - Czesławem Niemenem i Małgorzatą Niemen. - Mama malowała ze mną i z moją siostrą. Jest moją bohaterką, to ona we mnie wszystko zaszczepiła, była moją pierwszą nauczycielką plastyki - wyznała artystka. Dodała też, że zarówno jej mama, jak i babcia "rezygnowały z siebie". - Ja też odstawiłam na dalszy plan muzykę i plastykę, kiedy urodziłam dzieci i to jest dobre. Złe jest nie znaleźć granicy, kiedy dla kobiety ważniejsze są uczucia i sprawy innych, a jej emocje są najmniej ważne. Jestem pierwszą kobietą z rodu, która się przeciw temu zbuntowała - wyjaśniła Niemen. Przyznała również, że ma w sobie więcej z ojca niż z mamy. Artystka była pytana, jak radzi sobie z łatką "córki Czesława Niemena". - Zrobiłam się strasznie twardoskóra, bo wiem, że nic z tym nie zrobię. Musiałabym się wyprowadzić za granicę, bo tam nikt nie zna Niemena - stwierdziła gościni Piotra Jaconia. Mówiła też m.in. o swojej sztuce i związkach z religią.