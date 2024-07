"Kiedyś kolega mojego męża powiedział, że ojczyznę trzeba kochać między rozpaczą a drwiną. To jest prawda"

Gościnią Piotra Jaconia była Olga Lipińska - reżyserka, scenarzystka, jedna z najważniejszych postaci polskiej telewizji XX wieku. Jej kabarety pokazujące rzeczywistość w krzywym zwierciadle, przyciągały przed telewizory miliony widzów. W programie "Bez polityki" w TVN24 GO Lipińska przyznała, że w latach 90. dostała propozycję zostania posłanką, ale odrzuciła ją, bo wolała robić coś, co można było pokazać metaforą, a nie wprost. - Kiedyś mój i mojego męża kolega powiedział, że ojczyznę trzeba kochać między rozpaczą a drwiną. To jest prawda, nie można wszystkiego zagłaskiwać na śmierć i używać zbyt wielkich słów. Wszystko jest teatrem, tylko zależy, jak to się pokaże i jacy aktorzy w nim graj - mówiła. Opowiadała również o wielkiej miłości do swojego zmarłego już męża Andrzeja Wiktora Piotrowskiego. - Czasami o nim sobie pomyślę i sobie popłaczę, czasami specjalnie go przywołuję i jest mi przyjemnie, śmieję się - mówiła artystka.