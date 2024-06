Łukasz Okruszek o "epidemii samotności": przekłada się na nasze wskaźniki zdrowotne

W programie "Bez polityki" w TVN24 GO o problemie samotności mówił doktor habilitowany Łukasz Okruszek (Instytutu Psychologii PAN). - Zaczęto zauważać, że poczucie samotności przekłada się na nasze wskaźniki zdrowotne - powiedział Okruszek. Mówił też o stresie związanym z samotnością, a także negatywnych sygnałach, na które reagujemy, mimo że nie zagrażają naszemu bezpieczeństwu i dobrostanowi i tak naprawdę moglibyśmy je pomijać. - Nasze organizmy nie są przystosowane do życia w świecie, w którym sygnały, jakie dostajemy, nie wpływają na nasz dobrostan i bezpieczeństwo - mówił Okruszek. Podkreślił, że "jeżeli człowiek cały czas tak funkcjonuje - gotowy na niebezpieczeństwo, które nie nadchodzi - to zwiększone jest ryzyko chorób". - To, że ktoś mówi niemiłe rzeczy na mój temat, jest nieprzyjemne, ale nie zagraża mi, więc mój układ nie musi być cały czas zmobilizowany - tłumaczył Okruszek.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zadzwoń na numer 997 lub 112.