Przybysz: dostrzegam w sobie przemianę, pewność i brak przepraszania, że żyję

Świetne w pracy osoby tworzącej muzykę i słowa jest to, że można rosnąć ze swoją sztuką - mówiła wokalistka i autorka tekstów Paulina Przybysz w programie "Bez polityki" w TVN24 GO. Przyznała, że swojego zdania nie zmienia, lecz wraz z upływem czasu różne kwestie "przerabia na innych poziomach i wymiarach". - Dostrzegam jakąś przemianę, pewność i brak przepraszania, że żyję - dodała. Przekonywała, że obowiązkiem twórców muzyki "jest oddawanie problematyki czasów". - A nie tylko poklepywanie się po odniesionym sukcesie na YouTube - stwierdziła. Stwierdziła, że "dobry koncert dla pięciu osób, który we wszystkich budzi te same ciarki, jest dla ludzkości mocniejszą rzeczą niż puste słowa na stadionach".