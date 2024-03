Praca o mnie stanowi. Ja czuję, że żyję, jak pracuję - wyznała Izabela Kuna (aktora, występująca w serialu Playera "Klara") w programie "Bez polityki" w TVN24 GO. Piotrowi Jaconiowi opowiadała o swoich "nieustających ambicjach". - Ciągle mam wrażenie, że powinnam być lepsza. I to jest kłopot - mówiła Kuna. Jednocześnie zaznaczyła, że nie próbuje walczyć z tym poczuciem, lecz je zaakceptowała. Wspominała, jak w dzieciństwie wiele od niej wymagano, w szczególności jej matka. - Ciągle wiedziałam, że to, co robię, to jest za mało. Pokutuje to we mnie do dziś - tłumaczyła gościni programu. Nawet gdy miała dobre oceny w szkole, dla jej mamy "nie zasługiwała na nie". Kuna przyznała, że nie wie, czy "kiedykolwiek się uwolni", jednak stara się myśleć o sobie lepiej. - Jestem łagodniejsza dla siebie. Mam dla siebie więcej cierpliwości - dodała. Następnie przyznała, że do wszystkiego doszła dzięki swojej ciężkiej pracy. - I to jest coś, za co jestem z siebie dumna - powiedziała Kuna. W czasie rozmowy stwierdziła także, że praca sprawia, że "czuje się potrzebna".