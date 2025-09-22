Nowe dane ze sklepów
22 września 2025
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2025 roku wzrosła o 3,1 procent w ujęciu rocznym - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że w porównaniu z lipcem odnotowano spadek o 0,4 procent.
Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 3,0 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,3 proc. oraz spadek o 0,4 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,2 proc. rdr.
