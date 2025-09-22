Tusk: to bardzo istotna część strategicznego planu

Rewitalizacja linii kolejowej Kartuzy-Lębork ma znaczenie strategiczne - podkreślił premier Donald Tusk. Dodał, że będzie elementem infrastruktury służącej budowie elektrowni jądrowej w Lubiatowie

Premier podczas konferencji w Sierakowicach po podpisaniu umowy na modernizację podkreślił, że linia kolejowa nr 229 Kartuzy-Lębork ma kluczowe znaczenie dla budowy elektrowni jądrowej.

Tusk: istotna część strategicznego planu

- Ta inwestycja, która doprowadzi do budowy i nowych stacji, i do rewitalizacji już istniejących stacji kolejowych, będzie wygodna i bardzo przydatna, zarówno z punktu widzenia turystyki kaszubskiej, jak i rozwoju regionu. Ale ona będzie też bardzo istotną częścią strategicznego planu, jakim jest budowa elektrowni jądrowej w Lubiatowie - powiedział Tusk.

- Bez linii kolejowej - i mówimy tu o kilku odcinkach, to jest pierwsza faza - nie ma mowy, żeby ta inwestycja stała się faktem. Jeśli naprawdę chcemy mieć elektrownię jądrową i tańszy, bezpieczny prąd, musimy budować specjalne połączenia drogowe i kolejowe - zaznaczył szef rządu.

Dodał, że w polityce inwestycyjnej państwa istotne będzie korzystanie w największym możliwym zakresie z usług polskich firm.

Tusk o budowie elektrowni jądrowej

- Przy budowie elektrowni jądrowej wiodącą rolę odgrywają nasi amerykańscy partnerzy, którzy mają technologię. Ale tysiące innych rzeczy możemy realizować przy pomocy polskich firm i fachowców. Połączenie kolejowe Kartuzy-Lębork będzie częścią linii komunikacyjnej, dzięki której setki ludzi znajdą atrakcyjne miejsca pracy - powiedział Tusk.

Według premiera, nowe połączenie kolejowe ma być gotowe w 2028 r., "a może to uda się jeszcze przyspieszyć".

Klimczak: potężna inwestycja kolejowa

Obecny na konferencji minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że nowa linia będzie nowoczesna; powstaną przy niej nowe przystanki, m.in. Sierakowice Szkoła - wskazał. Ponadto, 11 przystanków i stacji zostanie odnowionych.

- Dzisiaj rano podpisaliśmy umowę jako PKP PLK z polską firmą, która wykona inwestycje o wartości ponad 625 milionów złotych brutto. I to jest dopiero jedna trzecia potężnej inwestycji kolejowej, która zmieni całe województwo pomorskie i ułatwi dostęp zarówno towarowy, jak i pasażerski właśnie do tej części naszego państwa, do Trójmiasta, do najważniejszych portów - podkreślił Klimczak.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl