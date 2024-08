Zamrożenie cen energii, bon energetyczny "nie rozwiązują problemu". Pomóc mogą farmy wiatrowe

W każdym z ostatnich 12 miesięcy temperatura była wyższa od przed przemysłowej o minimum półtora stopnia. Globalnie robi się coraz cieplej. O tym, co możemy zrobić, by ten proces zatrzymać w programie "Rozmowy o końcu świata" Magda Łucyan rozmawiała z Anną Frączyk, prawniczką Client Earth oraz Januszem Gajowieckim z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - Wydarzenia ostatnich lat: wojna w Ukrainie i towarzyszący jej kryzys energetyczny, bardzo dobrze pokazały nam, że musimy zmienić podejście do bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Wysokie uzależnienie od importu paliw kopalnych oraz wytwarzanie energii w dużych jednostkach w elektrowniach węglowych, spowodowały ogromny wzrost cen energii, który odczuwa każdy z nas - wskazała gościni TVN24. W jej ocenie rozwiązania w postaci mrożenia cen energii, czy bonu energetycznego są rozwiązaniami tymczasowymi, które nie rozwiązują problemu wysokich cen. - Z pomocą przychodzą społeczności energetyczne, które pomagają wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych i na poziomie lokalnym - dodała Frączyk. Jak mówił Gajowiecki, "energia z wiatru idealnie wpisuje się cały ten system współdzielni, aby przede wszystkim stworzyć wszystkim źródło, które będzie podstawą do dodawania kolejnych instalacji". - To właśnie energetyka z wiatru jest najtańszym źródłem wytwarzania energii elektrycznej i można już do tej instalacji dodawać instalacje, które są droższe z perspektywy wytwarzania energii elektrycznej, ale całościowo dla tej społeczności będzie to cena jednostkowo niższa - kontynuował.