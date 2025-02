USA chce przejąć kontrolę nad Strefą Gazy. "Hamas boi się tego jak diabeł święconej wody"

Donald Trump gościł w Białym Domu premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Po zakończeniu rozmów prezydent ogłosił plan "przejęcia kontroli nad Strefą Gazy" przez USA i utworzenia w jej miejscu "riwiery Bliskiego Wschodu". - To jest decyzja bardzo radykalna i kontrowersyjna. Być może jest niewykonalna w całości albo częściowo. Jednak nie uważam, że nie należy zgłaszać propozycji, które w zupełnie odmienny sposób, niż do tej pory, podchodzą do sprawy konfliktu izraelsko-palestyńskiego - powiedział w programie "Rozmowy na szczycie" Jacek Stawiski, komentator TVN24. Jak mówił, "większość Izraelczyków uważa, że powtarzanie, jakoby jednym lekarstwem dyplomatycznym na ten konflikt było rozwiązanie dwupaństwowe w czystej postaci tak, jak to wymyślono mniej więcej w połowie lat 90., kompletnie nie rozwiązuje istoty problemu, jakim jest powracające zagrożenie dla Izraela ze strony Strefy Gazy rządzonej od prawie 20 lat przez organizację zbrojną, terrorystyczną". - Trump wstrząsa sytuacją, z którą mamy do czynienia, wiedząc o tym, że trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Bardzo mocno pokazuje, że większą rolę powinny odegrać państwa, jak np. Egipt, czy Jordania. Pamiętajmy o tym, że Egipt postawił zasieki na granicy ze Strefą Gazy, zamknął tę granicę - kontynuował Marcin Wrona, korespondent "Faktów" TVN. Stawiski zaznaczył, że "Hamas boi się tego, jak diabeł święconej wody", ponieważ propozycja Trumpa zakłada wyjście na powierzchnię formacji zbrojnych, terrorystycznych, rozbrojenie ich i przeniesienie.

