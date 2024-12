Rok 2025 będzie rokiem "jakiegoś czasowego rozwiązania konfliktu" w Ukrainie

Marcin Wrona w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO powołał się na słowa Donalda Trumpa, który zapewniał, że Ukraina nie zostanie pozostawiona sama sobie wobec agresji rosyjskiej. - Jest duże zrozumienie z otoczenia ludzi Donalda Trumpa - powiedział korespondent "Faktów" TVN. - Musimy przyjąć to, czy nam się to podoba, czy nie, że faktycznie rok 2025 będzie rokiem negocjacji i jakiegoś zamrożenia, zawieszenia, zakończenia - diabli wiedzą, co to będzie - jakiegoś czasowego rozwiązania konfliktu - ocenił Wrona. Jacek Stawiski podkreślił jednak, że ten konflikt nie dotyczy wyłącznie terytorium Ukrainy. - To konflikt o istnienie niepodległego państwa ukraińskiego - zaznaczył. Autorzy programu rozmawiali także o upadku dyktatury w Syrii. Wrona stwierdził, że wydarzenia w Syrii mogą przypominać te z Afganistanu. - Miejmy nadzieję, że to jest świadectwo słabości i kurczenia się kremlowskich wpływów - powiedział Stawiski. Rozważał także możliwość tego, że Syria "może nie przetrwać jako państwo" i się podzieli.

