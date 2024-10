Najbrutalniejszy akt przemocy. "Ameryka wreszcie pokaże swoja żelazną pięść?"

Czy Izrael nie poszedł o kawałek za daleko? - pytał Marcin Wrona, korespondent "Faktów" TVN, rok po ataku Hamasu na Izrael. Wciąż Hamas przetrzymuje około 100 zakładników. Strefa Gazy jest zrównana z ziemią. Jacek Stawiski ocenił, że atak z 7 października 2023 roku "to najbrutalniejszy akt przemocy przeciwko Żydom od czasów Holocaustu, który przerósł wyobraźnię Izraela". - To największa klęska. Izrael nigdy takiej traumy nie przeżył - kontynuował. Wrona wskazał, że Izrael przez ostatni rok "dopuścił się działań pod wieloma względami bardzo mocno wątpliwych", lecz była to obrona, w ramach której "postanowił zlikwidować wroga, który go zaatakował". - Izrael wyjdzie z tego doświadczenia okaleczony, ale zwycięski i wzmocniony - przewidywał Jacek Stawiski. Następnie mówiąc o ataku Iranu na Izrael, Stawiski stwierdził, że "teraz wszyscy oczekują na odwet izraelski". Natomiast Wrona zwrócił uwagę na "słabość Ameryki i Joe Bidena". Tłumaczył, że na Bliskim Wschodzie nikt nie brał na poważnie apeli i próśb amerykańskiego prezydenta m.in. o zawieszenie broni w Strefie Gazy. - Czy Ameryka wreszcie będzie gotowa pokazać swoja żelazną pięść? - pytał Wrona.

Z gospodarzami programu "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO można skontaktować się pod adresem mailowym rns@wbd.com.