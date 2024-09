"Cały świat zobaczył, że Donald Trump kibicuje Rosji"

Kamala Harris mówiła, że gdyby Trump był prezydentem, to Władimir Putin byłby już w Kijowie, patrzyłby na resztę Europy, a na pierwszym miejscu byłaby Polska. W "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona zwrócił uwagę, iż tą wypowiedzią zajął się Washington Examiner, pisząc o tym, że Polonia w Stanach Zjednoczonych wyznacza trend w głosowaniu na prezydenta. Jacek Stawiski przypomniał, że wypowiedź Kamali Harris padła po dwóch próbach dziennikarza prowadzącego debatę uzyskania odpowiedzi od Donalda Turmpa, czy jego zdaniem w interesie USA leży zwycięstwo Ukrainy. Jak wskazał, "odpowiedź jednoznacznie nie padła i Harris wykorzystała ten moment". Korespondent "Faktów" TVN przypomniał również, że "J.D. Vance powiedział, że trzeba zamrozić konflikt między Rosją a Ukrainą, zajęty teren Ukrainy ma być strefą zdemilitaryzowaną oraz że Ukraina musiałaby zagwarantować, że nie wstąpi do NATO". - Według J.D. Vance'a to jest sposób Donalda Trumpa na zakończenie wojny - wskazał.

