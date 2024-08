"Jest konsekwentna w prezentacji nowego żywiołu". Czy Harris przekona nieprzekonanych?

Kamala Harris nie zaskoczyła mnie treścią. Jeżeli chodzi o formę, też nie było zaskoczeń - mówił w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO Jacek Stawiski o wystąpieniu kandydatki demokratów w wyborach prezydenckich na konwencji w Chicago. Jak ocenił, "Harris wypada dobrze, wniosła nowego ducha do tej kampanii wyborczej". Według niego "to jest poważna kandydatka na prezydenta i jest konsekwentna w swojej prezentacji nowego żywiołu". - Najważniejsze było rozgraniczenie między Ameryką Donalda Trumpa a Ameryką nie Donalda Trumpa. To jest próba zgromadzenia wszystkich, nawet wątpiących w agendę demokratów - kontynuował. Marcin Wrona wskazał, że "to, co było w tym wystąpieniu, to hasła, a nie instrukcje działania", które "brzmią jak odczytywanie pobożnych życzeń". Zwrócił uwagę, że "demokraci bardziej emocjonalnie reagują na skrajnie lewicowych, tak jak republikanie na konwencji w Milwaukee reagują bardziej na skrajnie prawicowych". - Pytanie, czy te konwencje przekonały kogokolwiek z nieprzekonanych - zastanawiał się Marcin Wrona.