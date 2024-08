Trzy upokorzenia Putina. "Odgraża się, ale nie dzieje się nic"

Marcin Wrona w "Rozmowach na szczycie" podał trzy upokorzenia Władimira Putina, które miały miejsce podczas konfliktu z Ukrainą. Pierwszym był "nieudany początek tej wojny". - Myślał, że w parę dni zdobędzie Kijów - mówił korespondent "Faktów" TVN. Drugim miał być bunt Prigożyna, natomiast trzecim - atak wojsk ukraińskim na region kurski. - Atak, który myśleliśmy, że potrwa chwilę - dodał Wrona. Podkreślił, że Ukraina zdobywa coraz większe terytorium. - Putin odgraża się, ale nie dzieje się nic - zauważył Marcin Wrona. Jacek Stawiski dodał do listy pomoc wojskową, jaką Ukraina otrzymuje z Zachodu, oraz porażkę putinowskiej propagandy. Następnie prowadzący odnieśli się do kampanii wyborczej w USA. - Podczas tego wywiadu kłamał znowu jak najęty [...] przynajmniej dwadzieścia razy - komentował Wrona wywiad Elona Muska z Trumpem. Jego zdaniem Trump zagubił się w swojej kampanii wyborczej, jego przekaz "rozmywa się coraz bardziej" i jego otoczenie nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Stawiski tymczasem zwrócił uwagę, że rozmowa dwóch bardzo bogatych ludzi była pogardliwa w stosunku do "prostych Amerykanów", na których opiera się ruch Trumpa. - To uderza w sedno kampanii Trumpa - stwierdził.



Z gospodarzami programu "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO można skontaktować się pod adresem mailowym rns@wbd.com.