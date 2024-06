Mocne wsparcie od "bardzo istotnego ogniwa" dla Ukrainy

W najnowszym odcinku "Rozmów na szczycie" w TVN24 GO Jacek Stawiski i Marcin Wrona odnieśli się do przemówienia Joe Bidena z okazji 80. rocznicy lądowania żołnierzy amerykańskich w Normandii. - To, co my dzisiaj, społeczeństwa Zachodu, ryzykujemy, to jest to, że może nam być trochę gorzej. Ryzykujemy utratę komfortu, wspomagając walkę Ukrainy z Rosją - mówił Marcin Wrona. Jego zdaniem "widzimy, jak pomoc dla Ukrainy się chwieje". - Jeszcze kilka lat temu był format normandzki. Próbowano kleić dyplomację wokół Ukrainy - opowiadał Jacek Stawiski. Tłumaczył, że to, kogo zapraszano na obchody Normandii, miało duże znaczenie polityczne. Wyraził przekonanie, że "tęgie głowy w gabinetach politycznych" muszą obmyślić plan, w jaki sposób Ukraina może wygrać wojnę, a Rosja zostać ukarana. Stawiski mówił również o wsparciu Wielkiej Brytanii dla kraju Zełenskiego.