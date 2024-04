Propalestyńskie protesty na amerykańskich uczelniach. "To wszystko skręca w bardzo dziwną stronę"

To już jest cała fala protestów. Uczelnie amerykańskie są okupowane przez propalestyńskich demonstrantów i wszystko byłoby okej, bo każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, tylko podczas tych protestów pojawiają się hasła mrożące krew w żyłach - mówił w programie "Rozmowy na szczycie" Marcin Wrona. Jak wspomniał, "w telewizji CNN pokazano, że demonstranci krzyczeli "kochamy Hamas", albo "wracajcie do Polski", adresowane do amerykańskich Żydów. Zwrócił uwagę, że "to nie są propalestyńskie hasła, tylko albo mocno nacechowane antysemityzmem, albo popierające organizację terrorystyczną". - To wszystko skręca w bardzo dziwną stronę - dodał Wrona. Jak zaznaczył, "to, że takie elementy pojawiają się coraz częściej podczas tych demonstracji, przeraża", a "to, że uczelnie nie potrafią sobie z tym problemem poradzić, mocno zastanawia". Według Jacka Stawiskiego "takie demonstracje są chyba przejawem jakiegoś zupełnego niezrozumienia, co właściwie dzieje się w Strefie Gazy". Wskazał, że "to jest prawo obywatelskie do protestowania, wszyscy mają prawo do krytykowania przebiegu operacji izraelskiej". Przypomniał też, że "bardzo często do tych protestów przyłączają się środowiska progresywne, lewicowe". - Środowiska, które opowiadają się za progresywnymi postulatami we własnych krajach, nie dostrzegają, że jedynym krajem, który realizuje takie postulaty, jest Izrael - stwierdził. Prowadzący programu rozmawiali także o kwestii ostatecznego uchwalenia pakietu pomocowego dla Ukrainy.