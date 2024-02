Posłuchali Bidena, ale co zrobią dalej? "Będą senatorowie, którzy będą rzucać bardzo mocne kłody pod nogi"

Fundamentalny, niebywale istotny krok w stronę pomocy dla Ukrainy. Amerykański Senat jest za projektem pomocowym, zawierającym wsparcie dla sojuszników, w tym około 60 miliardów dolarów dla naszych sąsiadów. – To nie oznacza, że Senat uchwalił pomoc dla Ukrainy. To oznacza, że zostały otwarte drzwi do dalszej debaty, dotyczącej pomocy Ukrainie – wyjaśnia Marcin Wrona, gospodarz programu "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO. Zdaniem Jacka Stawiskiego, droga do udzielenia pomocy Ukrainie jest jeszcze daleka. Przypomniał, że USA angażują się również w pomoc Izraelowi, który prowadzi wielką operację zbrojną. Zdaniem Wrony, "będą senatorowie, którzy będą rzucać bardzo mocne kłody pod nogi".