Bass: to wy, Polacy, pozwalacie nam pomagać Ukrainie w trakcie tej krytycznej walki

Widzimy, jak prowadzicie siłą przykładu i to bardzo mocno działa na Amerykanów - powiedział w rozmowie z Michałem Sznajderem John Bass, amerykański podsekretarz stanu ds. politycznych. Obecnie mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem uchodźstwa na świecie. Bass wskazał, że Amerykanie są wdzięczni "za przywództwo Polski, która zajmuje się tym wyzwaniem tutaj oraz w Europie Wschodniej, wspierając tak wielu Ukraińców, którzy zostali wysiedleni przez ten potworny konflikt". Amerykański podsekretarz stanu ds. politycznych wskazał, że pomoc Ukrainie to jeden z przykładów silnego przywództwa Polski w NATO i wewnątrz UE. Jego zdaniem potrzebna jest zmiana rachunku prawdopodobieństwa Putina, który myśli, że może wziąć nas na przeczekanie i przez to chce użyć zmasowanej siły przeciwko Ukrainie, aby złamać ich ducha walki. Bass zapewnił, że na najbliższym szczycie NATO powinien pojawić się "pomost" dla członkostwa Ukrainy.